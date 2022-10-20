МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei в ходе волатильной сессии сократил потери после сообщения о том, что власти Китая обдумывают смягчение карантинных ограничений для въезжающих в страну. Фондовые индексы АТР заметно снижаются

Nikkei по итогам торгов опустился на 0,92% до 27006,96 пункта. Индекс торговался на уровне 27092,55 пункта после сообщения Bloomberg о том, что власти Китая рассматривают возможность сокращения карантинного периода для въезжающих в страну туристов с десяти дней до семи.

Бумаги авиакомпаний подорожали. Акции ANA Holdings и Japan Airlines добавили 1,63% и 1,64% соответственно.

Более широкий индекс Topix также сократил потери и по итогам торгов понизился на 0,51% до 1895,41 пункта.

Между тем доходность 10-летних американских гособлигаций подскочила до многолетних максимумов, поддержав доллар, который укрепился до нового 32-летнего максимума к иене на уровне чуть ниже 150.

Повышательное давление на доходность японских бондов вынудила Банк Японии, который единственный среди центробанков развивающихся стран продолжает стимулирующую денежно-кредитную политику, вмешаться и поддержать рынок облигаций.

Как отметил Масахиро Итикава, старший рыночный аналитик Sumitomo Mitsui DS Asset Management, психологически важный уровень 27000 пунктов по-прежнему является объектом внимания инвесторов. Nikkei сегодня несколько раз пересекал этот уровень.

"Однако потенциал снижения должен быть ограниченным, — считает Итикава. — Сезон отчетности в Японии полноценно начнется на следующей неделе, поэтому участники рынка, вероятно, перейдут на выжидательные позиции".

Среди 225 компонентов Nikkei снизился 171, вырос 51, а три завершили торги без значительных изменений.

Нефтегазовый и финансовый секторы единственные выросли в составе индекса. Нефтегазовый добавил 0,79% на фоне роста цен на нефть, а финансовый поднялся на 0,22%, так как повышение долгосрочных ставок улучшило перспективы прибыли от кредитования.

Сектор базовых природных ресурсов возглавил спад, потеряв 1,22%.

Акции поставщика автозапчастей Fujikura возглавили снижение в индексе, потеряв 5,19%.

Бумаги Fast Retailing подешевели на 2,18%, лишив индекса 64 пунктов.

Акции Tokyo Electron опустились на 2,29%.