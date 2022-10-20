МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в четверг, трейдеры оценивают финансовые результаты компаний, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Американские индексы в основном снижаются на корпоративной отчетности

По состоянию на 17.32 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 1,13% — до 30762,82 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,03%, до 10789,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,74%, до 3722,5 пункта.

Инвесторы продолжают следить за сезоном отчетности. Так, акции американской IBM дорожают на 4,8% после того как выручка компании за третий квартал составила 14,1 миллиарда долларов, что оказалось выше прогнозов аналитиков.

При этом бумаги Tesla падают в цене на 5,8% — компания предупредила о негативном влиянии высокой инфляции, перебоев в цепочке поставок и проблем с логистикой.

"Сезон отчетности в США набирает обороты, и пока что новости были в целом положительными", — сказал порталу MarketWatch аналитик Interactive Investor Ричард Хантер (Richard Hunter).

Тем временем статистика по рынку труда страны оказалась положительной. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю сократилось на 12 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели – до 214 тысяч. Аналитики же прогнозировали рост показателя.