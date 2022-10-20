МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги четверга ростом, инвесторы отыгрывали новости об отставке премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Фондовые индексы Азии опустились вслед за биржами в США

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,27% — до 6943,91 пункта, французский CAC 40 — на 0,76%, до 6086,9 пункта, немецкий DAX — на 0,2%, до 12767,41 пункта.

Британский премьер-министр ранее в четверг заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. В период нахождения Трасс на должности курс фунта достиг нового исторического минимума в 1,0384 доллара. Аналитики связывали падение с намерением теперь уже бывшего главы минфина отменить повышение налога на прибыль предприятий до 25% с прежних 19%.

"Пусть отставка Лиз Трасс с поста премьер-министра и оставляет Великобританию без лидера в период серьезных экономических, фискальных и финансовых проблем, рынки, кажется, почувствовали облегчение", — сказал агентству Франс Пресс экономист Capital Economics Пол Дейлс (Paul Dales), которого цитирует агентство.