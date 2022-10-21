МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в основном демонстрируют снижение, кроме индексов Китая, рынки следуют динамике торгов в США накануне, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР заметно снижаются

По состоянию на 7.14 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 0,5%, до 3 050,18 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,15%, до 1 974,65 пункта; гонконгский Hang Seng Index — опускается на 0,19%, до 16 249 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается на 0,32%, до 2 211,04 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,81%, до 6 676,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,38%, до 26 904,5 пункта.

Влияет на азиатские торги динамика основных фондовых индексов США. Биржи Уолл-стрит в четверг завершили торги снижением по основным индексам, что в целом указывает на уход трейдеров от риска.

Инвесторы продолжают ожидать, что Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит поднимать учётную ставку для борьбы с инфляцией. Причём согласно данным CME Group, 98% аналитиков ждут её повышения снова на 0,75 процентного пункта, до 3,75-4% годовых.

Ужесточение монетарной политики усиливает опасения по поводу того, что мировая экономика войдет в рецессию.

Трейдеры также обращают внимание на то, что инфляция в Японии достигла 3%, что стало самым высоким значением с 1991 года.