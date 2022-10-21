МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в основном демонстрируют снижение, кроме индексов Китая, рынки следуют динамике торгов в США накануне, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы смотрят на табло Токийской фондовой биржи

Фондовые индексы АТР заметно снижаются

По состоянию на 7.14 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 0,5%, до 3 050,18 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,15%, до 1 974,65 пункта; гонконгский Hang Seng Index — опускается на 0,19%, до 16 249 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается на 0,32%, до 2 211,04 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,81%, до 6 676,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,38%, до 26 904,5 пункта.

Влияет на азиатские торги динамика основных фондовых индексов США. Биржи Уолл-стрит в четверг завершили торги снижением по основным индексам, что в целом указывает на уход трейдеров от риска.

Инвесторы продолжают ожидать, что Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит поднимать учётную ставку для борьбы с инфляцией. Причём согласно данным CME Group, 98% аналитиков ждут её повышения снова на 0,75 процентного пункта, до 3,75-4% годовых.

Ужесточение монетарной политики усиливает опасения по поводу того, что мировая экономика войдет в рецессию.

Трейдеры также обращают внимание на то, что инфляция в Японии достигла 3%, что стало самым высоким значением с 1991 года.