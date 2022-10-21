МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно снижением, повторяя динамику индексов США, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы Уолл-стрит падают после выхода корпоративной отчетности

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,13%, до 3 038,93 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — сократился на 0,24%, до 1 966,93 пункта; гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,42%, до 16 211,12 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,22%, до 2 213,12 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,8%, до 6 676,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,43%, до 28 890,58 пункта.

Биржи Уолл-стрит днем ранее завершили торги в минусе по основным индексам, что в целом указывает на уход трейдеров от риска. Рынки продолжают опасаться рецессии в мире, поскольку мировые финансовые регуляторы склонны повышать учётные ставки для борьбы с инфляцией.

Инвесторы также ожидают итогов ХХ Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая, который проходит в Пекине с 16 по 22 октября. В нем принимают участие почти 2,3 тысячи делегатов со всей страны, представляющие свыше 96,7 миллиона членов партии.

Трейдеры также обращают внимание на то, что инфляция в Японии достигла 3%, что стало самым высоким значением с 1991 года. Вместе с этим курс доллара к иене остается на самом высоком уровне с 1990 года — выше 150 иен за доллар. Иена остается слабой, поскольку центробанк Японии продолжает придерживаться ультрамягкой монетарной политики, сохраняя учётную ставку на отметке в минус 0,1%, в то время как остальные ЦБ в основном ужесточают свою политику.