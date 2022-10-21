МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские индексы ненадолго перешли на позитивную территорию после сообщения о том, что представители ФРС, вероятно, обсудят, как просигнализировать о планах менее масштабного повышения процентной ставки в декабре. Американские фондовые индексы растут на фоне сезона отчетностей

The Wall Street Journal сообщила, что ФРС не сомневается в очередном повышении ставки в ноябре на 75 базисных пунктов, но некоторые чиновники начали говорить о готовности в скором времени замедлить рост ставок.

На момент написания заметки фьючерсы e-mini на Dow Jones Industrial Average добавили 49 пунктов, или 0,16%, а фьючерсы e-mini на S&P 500 выросли на 6,75 пункта, или 0,18%. Фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 опустились на 18,25 пункта, или 0,16%.