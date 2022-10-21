МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги пятницы преимущественно снижением, главную роль в динамике играет рыночная неопределенность, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов. Европейские фондовые индексы снизились после макростатистики из Германии

По итогам торгов дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,37% — до 6969,73 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,85%, до 6035,39 пункта, немецкий DAX — на 0,29%, до 12730,9 пункта.

С понедельника FTSE 100 вырос на 1,62%, CAC 40 — на 1,74%, DAX — на 2,36%.

Трейдеры обращают внимание на финансовые отчетности европейских компаний. Так, производитель спортивной обуви и одежды Adidas понизил прогноз по результатам текущего финансового года из-за слабого спроса, акции компании по итогам пятницы подешевели на 9,53%.

Для борьбы с повышенной инфляцией мировые центробанки проводят жесткую монетарную политику. В сентябре Федеральная резервная система (ФРС) США и Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысили базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, а Банк Англии — на 50 базисных пунктов. По данным CME Group, 92,5% аналитиков прогнозируют, что на заседании в ноябре ФРС вновь повысит ставку на 75 базисных пунктов, что может стать четвертым повышением подряд такими темпами и шестым повышением с начала года.

Кроме того, на европейские акции влияет статистика по розничным продажам в Великобритании, которые в сентябре упали на 6,9% в годовом выражении и на 1,4% — в месячном. Аналитики ожидали снижения показателей лишь на 5% и 0,5% соответственно.

"По-прежнему существует огромная неопределенность в отношении экономики, инфляции и ключевых ставок, и ничто из этого не способствует устойчивому восстановлению фондового рынка", — сказал агентству Франс Пресс старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам (Craig Erlam).