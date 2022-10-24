МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Японский Nikkei растерял большую часть позиций, набранных утром, и закрылся ниже ключевого уровня 27000 пунктов. Инвесторы беспокоились насчет перспектив китайской экономики. Биржи АТР торгуются разнонаправленно

Nikkei по итогам торгов поднялся на 0,31% до 26974,90 пункта. Из 225 компонентов индекса выросли 133, снизились 88, а 4 завершили торги без значительных изменений.

Более широкий Topix набрал 0,28% до 1887,19 пункта.

Nikkei начал сессию очень удачно и к полуденному перерыву набрал 1% благодаря оптимизму насчет менее агрессивного подхода ФРС и позитивному влиянию снизившейся иены на корпоративные показатели.

Однако внимание переключилось на Китай на фоне активизации продаж на Гонконгской бирже и континентальных рынках после того, как на съезде Коммунистической партии на третий срок был избран лидером председатель Си Цзиньпин, а также утвержден новый состав Политбюро. Это вызвало опасения насчет того, что политика будет строиться исходя из идеологических соображений в ущерб экономическому росту.

В том числе это подразумевает дальнейшую неоднозначную политику нулевой терпимости к COVID-19, а также программу "всеобщего процветания", которая привела к коллапсу рынка недвижимости и усмирению технологических гигантов Китая.

"Это по крайней мере должно замедлить темпы восстановления китайской экономики, — пояснил Масаюки Китикава, старший аналитик по макроэкономике в Sumitomo Mitsui Asset Management. — Поскольку мы беспокоимся насчет рисков замедления в Китае, настроение инвесторов в Японии только ухудшится".

Сектор недвижимости возглавил снижение в Nikkei, потеряв 2,12%.

Акции J.Front Retailing упали на 3,72%, бумаги Isetan Mitsukoshi Holdings — на 3,56%, бумаги Takashimaya — на 3,28%.

Акции Mitsubishi Estate подешевели на 2,6%.

Бумаги SoftBank Group опустились на 0,43%, хотя ранее в ходе сессии набирали 3,8%.

Акции Tokyo Electron подорожали на 2,01%, бумаги Advantest — на 3,09%.