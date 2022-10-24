МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 сегодня снизился. На этот индекс "голубых фишек" повлияли укрепившийся фунт и подешевевшая нефть. Инвесторы внимательно следят за гонкой за пост премьер-министра Великобритании, из которой ранее вышел бывший лидер страны Борис Джонсон. Индекс Nikkei сократил прирост из-за опасений насчет экономики Китая

FTSE 100, в котором большой вес имеют экспортеры, на 07.19 по Гринвичу просел на 0,3%, отстав от европейских индексов. Фунт укрепился на фоне вероятного назначения Риши Сунака на пост премьер-министра страны.

Фунт вырос к доллару на 0,3%, оказав давление на акции международных компаний.

Акции нефтегазового сектора тоже негативно повлияли на индекс, упав на 1,8%. Цены на нефть снизились в свете данных из Китая, показавших, что спрос со стороны крупнейшего в мире импортера нефти в сентябре все еще был слабым.

Тем временем FTSE 250, ориентированный на внутренний рынок, вырос на 0,5%. Акции онлайн-ретейлера модной одежды Asos Plc набрали 4,5%. В воскресенье Telegraph сообщила, что британский бизнесмен Мак Эшли накопил в компании долю более чем в 5%.