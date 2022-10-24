МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng в понедельник упал более чем на 6% и опустился на минимум за 13 лет, следует из данных торгов. Индекс FTSE 100 падает на фоне укрепления фунта

По итогам торгов Hang Seng Index обвалился на 6,26% — до 15196 пунктов. При этом в ходе торгов индекс опускался до 15091 пунктов, что является минимальным показателем с апреля 2009 года.

"На рынке Гонконга наблюдается момент панических продаж", — приводит агентство Франс Пресс мнение эксперта Дики Вона (Dickie Wong) из Kingston Securities. "Хотя Китай представил макроэкономические данные, которые превзошли ожидания, рынок находится на пути вниз, поскольку перестановки в руководстве и напряженность в отношениях между Китаем и США продолжают снижать настроения и добавляют неопределенности", — добавил эксперт.

Так, ВВП Китая в прошлом квартале вырос на 3,9% в годовом выражении, при этом аналитики ожидали увеличения на 3,4%. А экспорт из Китая за первые три квартала этого года вырос на 12,5%, импорт — на 4,1%.

Что касается результатов торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в целом, то они завершились разнонаправленной динамикой, при этом все китайские индексы, в том числе континентальные, заметно снизились — так рынки реагируют на новости о том, что Си Цзиньпин был утвержден на третий срок на должность генерального секретаря ЦК КПК и председателя Военного совета ЦК КПК. Решение было принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва.

В частности, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился в понедельник на 2,02%, до 2977,56 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,76%, до 1932,34 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,04%, до 2236,16 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,54%, до 6779,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,31%, до 26974,9 пункта.