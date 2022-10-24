МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в понедельник, инвесторы находятся в ожидании финансовых результатов крупных технологических компаний за третий квартал, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Фьючерсы Уолл-стрит растут в ходе торгов понедельника

По состоянию на 16.52 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 1,05% — до 31407,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,03%, до 10864,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 растет на 0,85%, до 3786,13 пункта.

Фондовые рынки США начали торги понедельника в плюсе, поскольку инвесторы ожидают выхода отчетности за третий квартал таких компаний как Microsoft, Alphabet, Meta* (запрещена в России как экстремистская организация) и Apple.

"Доходы крупных технологических компаний — главная история этой недели, и, учитывая их огромный вес в индексе, мы не можем не подчеркнуть, насколько важно, чтобы они показали достаточно хорошие результаты", — приводит агентство Блумберг слова гендиректора Tallbacken Capital Майкла Пурвеса (Michael Purves).

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская