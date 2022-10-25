МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно снижением, рынки реагировали на новости из Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Биржи АТР растут на ослаблении опасений инфляции

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,04%, до 2 976,28 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,46%, до 1 923,51 пункта; гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,1%, до 15 165,59 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,05%, до 2 235,07 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,28%, до 6 798,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,02%, до 27 250,28 пункта.

Во вторник биржи АТР в основном снизились, а что касается непосредственно Китая, то инвесторы по-прежнему предпочитают воздерживаться от больших покупок акций там после того, как Си Цзиньпин был утвержден на третий срок на должность генерального секретаря ЦК КПК и председателя Военного совета ЦК КПК.

"Мы, конечно, сейчас держимся подальше от китайского рынка, потому что политическая ситуация не очень благоприятная", — приводит агентство Франс Пресс мнение президента Pence Wealth Management Лайлы Пенс (Laila Pence).

Также трейдеры опасались продолжения жестких мер "борьбы с ковидом" в Китае, которые, в свою очередь, негативно влияют на экономику страны.