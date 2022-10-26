МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Японский фондовый рынок в среду повысился третий день подряд, хотя рост был ограниченным из-за спада фьючерсов на индексы США. Инвесторы анализировали неожиданно слабую отчетность технологических гигантов Alphabet Inc и Microsoft. Фондовые биржи АТР заметно выросли на ожиданиях замедления инфляции

Индекс Nikkei в ходе сессии добавил 0,67% и поднялся выше 27500 пунктов впервые с 20 сентября. По итогам торгов индекс закрылся на уровне 27431,84 пункта, который стал максимальным почти за семь недель.

Более широкий Topix вырос на 0,58%.

"Nikkei стабильно повышался, и многие хотели зафиксировать прибыль, — отметил Рюта Оцука, аналитик Toyo Securities. — Японские компании начинают отчитываться о результатах, и многие инвесторы и другие участники рынка хотят оценить их, поэтому они будут воздерживаться от агрессивных ставок".

Хотя американский индекс Philadelphia Semiconductor накануне вырос на 2,26%, фьючерсы e-mini на Nasdaq упали на 1,96% после того, как результаты Microsoft Corp и Alphabet Inc не оправдали ожиданий.

Фьючерсы e-mini на S&P 500 потеряли 1% после выхода разочаровывающей отчетности.

В японском полупроводниковом секторе инвесторы также не готовы были рисковать. Акции Tokyo Electron Inc подешевели на 0,68%, бумаги Lasertec Corp — на 1,14%, а акции Renesas Electronics Corp — на 2,14%.

Лидером в составе Nikkei стали акции Denka Co Ltd, которые добавили 6,37% после того, как производитель химической продукции представил результаты и объявил о планах передачи цементного бизнеса компании Taiheiyo Cement Corp.

Бумаги Toshiba Corp понизились на 1,66%. Новостное агентство Kyodo сообщило, что консорциум, планирующий купить технологический конгломерат, вероятно, не уложится в сроки для получения кредитов для сделки. До этого бумаги Toshiba дорожали на 0,38%.

Все секторы Nikkei выросли, за исключением нефтегазового и коммунального, которые потеряли 0,9% и 0,23% соответственно. Из 225 компонентов индекса выросли 131, снизились 89, а 5 завершили торги с незначительными изменениями.