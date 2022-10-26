Основные американские фондовые индексы растут после публикации статданных по стране
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду преимущественно растут после публикации статданных по стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.12 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,96% — до 32142,31 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,19%, до 11176,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 растет на 0,52%, до 3879,35 пункта.
Продажи новых домов в США в сентябре снизились на 10,9% по сравнению с пересмотренным показателем августа – до 603 тысяч. Аналитики ожидали снижения показателя до 585 тысяч с изначально обнародованного уровня предыдущего месяца в 685 тысяч. Такая статистика поддержала позитивные настроения на рынках.
Кроме того, трейдеры находятся в ожидании статданных по ВВП США, которые будут опубликованы в четверг. Аналитики полагают, что показатель за третий квартал по первой оценке вырос на 2,4% ко второму кварталу.
Однако сдерживает рынки тот факт, что доходность трехмесячных гособлигаций США превысила доходность десятилетних впервые за 45 лет.
https://1prime.ru/Index/20221026/838599393.html