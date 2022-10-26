МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду преимущественно растут после публикации статданных по стране, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США растут после финрезультатов крупных компаний

По состоянию на 18.12 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,96% — до 32142,31 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,19%, до 11176,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 растет на 0,52%, до 3879,35 пункта.

Продажи новых домов в США в сентябре снизились на 10,9% по сравнению с пересмотренным показателем августа – до 603 тысяч. Аналитики ожидали снижения показателя до 585 тысяч с изначально обнародованного уровня предыдущего месяца в 685 тысяч. Такая статистика поддержала позитивные настроения на рынках.

Кроме того, трейдеры находятся в ожидании статданных по ВВП США, которые будут опубликованы в четверг. Аналитики полагают, что показатель за третий квартал по первой оценке вырос на 2,4% ко второму кварталу.

Однако сдерживает рынки тот факт, что доходность трехмесячных гособлигаций США превысила доходность десятилетних впервые за 45 лет.