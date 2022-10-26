2022-10-26T20:20:19+03:00
2022-10-26T20:20:19+03:00
2022-10-26T20:20:19+03:00
2022
https://1prime.ru/Index/20221026/838600938.html
Европейские фондовые индексы выросли по итогам среды
Индексы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Основные европейские фондовые индексы закрыли торги среды ростом, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,61% — до 7056,07 пункта,... ПРАЙМ, 26.10.2022
индексы, рынки, новости, европа, фондовые индексы, торги
https://1prime.ru/images/83434/75/834347571.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83434/75/834347571.jpg
https://1prime.ru/images/83434/75/834347570.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83434/75/834347570.jpg
https://1prime.ru/images/83434/75/834347558.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83434/75/834347558.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20221025/838585782.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги среды ростом, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,61% — до 7056,07 пункта, французский CAC 40 — на 0,41%, до 6276,31 пункта, немецкий DAX — на 1,09%, до 13195,81 пункта.
Главными событиями недели являются сезон финансовой отчетности компаний за третий квартал и итоги заседания Европейского центробанка.
В среду свои результаты за третий квартал опубликовали такие крупные компании как Heineken, Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Kraft Heinz и другие. Компании отчитались ростом чистой прибыли и выручки.
В среду рынки будут ждать публикации итогов заседания Европейского центробанка. Аналитики полагают, что регулятор повысит базовую процентную ставку до 2% с 1,25% годовых.