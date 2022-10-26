МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги среды ростом, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы в основном выросли

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,61% — до 7056,07 пункта, французский CAC 40 — на 0,41%, до 6276,31 пункта, немецкий DAX — на 1,09%, до 13195,81 пункта.

Главными событиями недели являются сезон финансовой отчетности компаний за третий квартал и итоги заседания Европейского центробанка.

В среду свои результаты за третий квартал опубликовали такие крупные компании как Heineken, Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Kraft Heinz и другие. Компании отчитались ростом чистой прибыли и выручки.

В среду рынки будут ждать публикации итогов заседания Европейского центробанка. Аналитики полагают, что регулятор повысит базовую процентную ставку до 2% с 1,25% годовых.