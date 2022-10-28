МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Nikkei в пятницу откатился. Снижение на Уолл-стрит и слабые результаты некоторых японских компаний повлияли на настрой, хотя базовому индексу удалось сохранить свой первый за последние три недели недельный прирост. Азиатские биржи снижаются в конце волатильной недели

Также распродажу акций сдерживали некоторые позитивные новости из корпоративной отчетности японских компаний. Сыграло свою роль и осторожное отношение инвесторов к сделкам с акциями до заседания ФРС США на следующей неделе.

Решение Банка Японии оставить программу стимулирования экономики без изменений, как и ожидалось, оказало ограниченное влияние на рынок.

Nikkei снизился на 0,88% до 27 105,30 пункта, но остался выше психологически важной отметки 27 000 пунктов. Утром он ненадолго опустился ниже этого уровня, впервые с понедельника.

Более широкий индекс Topix снизился на 0,34% до 1899,05 пункта, утратив ранее завоеванные позиции.

Однако за неделю Nikkei вырос на 0,8%, а Topix — на 0,91%, причем оба индекса достигли первого недельного роста с недели, закончившейся 7 октября.

Накануне отчетность американских технологических компаний продолжила разочаровывать инвесторов, в результате чего Nasdaq потерял 1,6%.

"Есть вероятность, что ФРС может занять более мягкую позицию в будущем, но финансовые показатели американских технологических гигантов оказались слишком плохими и, скорее всего, пока будут держать японские акции под давлением", — рассказал Норихиро Фудзито, главный инвестиционный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Сезон отчетности в Японии набирает обороты с четверга и достигнет пика на следующей неделе.

Производитель роботов Fanuc стал аутсайдером Nikkei. Его бумаги упали в цене на 5,47% после снижения прогноза прибыли.

Несмотря на слабую отчетность Fanuc, в целом корпоративный сектор Японии до сих пор демонстрировал сильные квартальные показатели.

Бумаги производителя оборудования для выпуска чипов Advantest подскочили на 2,39% после выхода отчетности компании. Акции вошли в тройку лидеров Nikkei.

Наибольшего роста добился производитель грузовиков Hino Motors, принадлежащий компании Toyota. Его бумаги подорожали на 5,04%, за ними следует производитель офисной электроники Fujitsu с ростом на 3,14%. Акции обеих компаний также выросли благодаря сильной отчетности.

В Nikkei выросли бумаги только потребительского циклического сектора и акции коммунальных компаний, а промышленный и энергетический сектора возглавили спад.

Из 225 компонентов индекса бумаги 61 компании подорожали, акции 159 компаний подешевели. Котировки акций пяти компаний не изменились.