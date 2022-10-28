Nikkei упал на разочаровывающей отчетности японских компаний и снижении американских индексов
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Nikkei в пятницу откатился. Снижение на Уолл-стрит и слабые результаты некоторых японских компаний повлияли на настрой, хотя базовому индексу удалось сохранить свой первый за последние три недели недельный прирост.
Также распродажу акций сдерживали некоторые позитивные новости из корпоративной отчетности японских компаний. Сыграло свою роль и осторожное отношение инвесторов к сделкам с акциями до заседания ФРС США на следующей неделе.
Решение Банка Японии оставить программу стимулирования экономики без изменений, как и ожидалось, оказало ограниченное влияние на рынок.
Nikkei снизился на 0,88% до 27 105,30 пункта, но остался выше психологически важной отметки 27 000 пунктов. Утром он ненадолго опустился ниже этого уровня, впервые с понедельника.
Более широкий индекс Topix снизился на 0,34% до 1899,05 пункта, утратив ранее завоеванные позиции.
Однако за неделю Nikkei вырос на 0,8%, а Topix — на 0,91%, причем оба индекса достигли первого недельного роста с недели, закончившейся 7 октября.
Накануне отчетность американских технологических компаний продолжила разочаровывать инвесторов, в результате чего Nasdaq потерял 1,6%.
"Есть вероятность, что ФРС может занять более мягкую позицию в будущем, но финансовые показатели американских технологических гигантов оказались слишком плохими и, скорее всего, пока будут держать японские акции под давлением", — рассказал Норихиро Фудзито, главный инвестиционный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.
Сезон отчетности в Японии набирает обороты с четверга и достигнет пика на следующей неделе.
Производитель роботов Fanuc стал аутсайдером Nikkei. Его бумаги упали в цене на 5,47% после снижения прогноза прибыли.
Несмотря на слабую отчетность Fanuc, в целом корпоративный сектор Японии до сих пор демонстрировал сильные квартальные показатели.
Бумаги производителя оборудования для выпуска чипов Advantest подскочили на 2,39% после выхода отчетности компании. Акции вошли в тройку лидеров Nikkei.
Наибольшего роста добился производитель грузовиков Hino Motors, принадлежащий компании Toyota. Его бумаги подорожали на 5,04%, за ними следует производитель офисной электроники Fujitsu с ростом на 3,14%. Акции обеих компаний также выросли благодаря сильной отчетности.
В Nikkei выросли бумаги только потребительского циклического сектора и акции коммунальных компаний, а промышленный и энергетический сектора возглавили спад.
Из 225 компонентов индекса бумаги 61 компании подорожали, акции 159 компаний подешевели. Котировки акций пяти компаний не изменились.
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