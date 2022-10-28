МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы существенным снижением, рынки продолжают реагировать на новости из Китая, в то же время по итогам недели наблюдается разнонаправленная динамика, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Индекс Nikkei снизился на разочаровывающей отчетности японских компаний

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,25%, до 2 915,93 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,4%, до 1 879,2 пункта; гонконгский Hang Seng Index снизился на 3,66%, до 14 863,06 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,89%, до 2 268,73 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,87%, до 6 785,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,88%, до 27 105,2 пункта.

За пять торговых дней индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 4,08%, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 4,47%, гонконгский Hang Seng Index снизился на 8,49%, Южнокорейский KOSPI увеличился на 2,49%, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1,63%, японский Nikkei 225 вырос на 0,8%.

В пятницу биржи АТР значительно снизились, чему способствовали продолжающиеся опасения за экономику Китая в связи с утверждением Си Цзиньпина на третий срок на должность генерального секретаря ЦК КПК и председателя Военного совета ЦК КПК.

"Падение — это лишь продолжение понедельника, поскольку рынок чувствует неопределенность и неясность экономических перспектив при утвержденном руководстве", — сказал агентству Блумберг помощник директора Eddid Securities and Futures Ltd. Райан Чан (Ryan Chan)