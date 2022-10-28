МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в пятницу вследствие разочарования рынка в выходящей отчетности корпораций, следует из данных торгов и комментария аналитика. Фондовые индексы Европы закрылись в основном ростом после заседания ЕЦБ Фондовые индексы Европы закрылись в основном ростом после заседания ЕЦБ

По состоянию на 13.38 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,37%, до 7047,7 пункта, французский CAC 40 — на 0,25%, до 6228,66 пункта, немецкий DAX — на 0,57%, до 13137,84 пункта.

Инвесторы по всему миру продолжают следить за сезоном отчетности. Особое внимание приковано к крупнейшим высокотехнологичным компаниям.

В пятницу также о своих финансовых результатах сообщил Volkswagen. По итогам прошлого квартала прибыль, приходящаяся на акционеров компании, упала на 27% — почти до 2 миллиардов евро. Акции автоконцерна дешевеют на 4%.

Тем временем акции таких европейских энергетических компаний, как OMV, Eni и Equinor, дорожают на 8,7%, 2,7% и 4% соответственно после того, как они сообщили о значительном увеличении чистой прибыли и выручки. Впрочем, очевидно, она была вызвана всплеском цен на энергоносители в Европе.

"Мы начинаем видеть, как компании не попадают в прогноз, и, к сожалению, начинаем видеть разочарование рынков. Отчетность по-прежнему составляет для нас препятствие", — сказал агентству Блумберг директор по информационным технологиям Banque Syz Шарль-Анри Моншо (Charles-Henry Monchau).