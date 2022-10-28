Американские фондовые индексы значительно выросли на статистике потребительских настроений
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу заметно растут, на 1% и более, после публикации статистики потребительских настроений в США — уточнённые данные продемонстрировали увеличение показателя относительно предварительных оценок, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.24 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 1,33%, до 32 460,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,8%, до 10 878,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,04%, до 3 846,73 пункта.
Ранее в пятницу был опубликован индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США. По окончательной оценке, показатель в октябре вырос до 59,9 пункта с сентябрьских 58,6 пункта. Предварительная оценка показывала ранее 59,8 пункта.
Также внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на квартальной финансовой отчетности крупных корпораций. Так, ранее в пятницу компания Apple опубликовала свои финансовые результаты. Чистая прибыль компании по итогам 2021-2022 финансового года (завершился 25 сентября) выросла на 5,4%. Акции компании растут в цене на 6,54%.
Кроме того, трейдеры обратили внимание на результаты Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов. По итогам первых трёх кварталов года прибыль компании упала в 1,8 раза в годовом выражении.
https://1prime.ru/Index/20221028/838633594.html