МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу заметно растут, на 1% и более, после публикации статистики потребительских настроений в США — уточнённые данные продемонстрировали увеличение показателя относительно предварительных оценок, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на фондовые индексы США снизились после отчетности компаний

По состоянию на 17.24 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 1,33%, до 32 460,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,8%, до 10 878,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,04%, до 3 846,73 пункта.

Ранее в пятницу был опубликован индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США. По окончательной оценке, показатель в октябре вырос до 59,9 пункта с сентябрьских 58,6 пункта. Предварительная оценка показывала ранее 59,8 пункта.

Также внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на квартальной финансовой отчетности крупных корпораций. Так, ранее в пятницу компания Apple опубликовала свои финансовые результаты. Чистая прибыль компании по итогам 2021-2022 финансового года (завершился 25 сентября) выросла на 5,4%. Акции компании растут в цене на 6,54%.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на результаты Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов. По итогам первых трёх кварталов года прибыль компании упала в 1,8 раза в годовом выражении.