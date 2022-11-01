МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 сегодня достиг самого высокого уровня более чем за пять недель. Акции сырьевых компаний выросли на фоне ослабления доллара в преддверии ключевого решения Федеральной резервной системы США. Бумаги BP колебались несмотря на то, что нефтяной гигант превысил прогнозы за 3-й квартал. Фондовые биржи АТР выросли вслед за фьючерсами Уолл-стрит

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 подскочил к 11.17 по Гринвичу на 1,5%, а ориентированный на внутренний рынок индекс FTSE 250 вырос на 1,3%.

Акции BP достигли февральских максимумов 2020 года, но растеряли часть набранных в начале дня позиций и выросли на 0,6%. Нефтяной гигант сообщил, что его квартальная прибыль выросла в годовом сравнении более чем в два раза до 8,15 млрд долларов. Тем временем все активнее звучат призывы повысить налоги на нефтегазовый сектор.

Субиндекс нефтегазового сектора Великобритании поднялся на 1,6%, а субиндекс горнодобывающей промышленности вырос на 3,9% вслед за повышением цен на сырьевые товары, чему способствовало ослабление доллара США.

Бумаги Ocado Group подскочили на 22% после того, как этот британский онлайн-супермаркет заявил, что вышел на рынок Южной Кореи благодаря партнерской сделке с Lotte Shopping.

В центре внимания рынка — решения центробанков США и Великобритании, которые будут оглашены в среду и четверг, соответственно. Оба центральных банка, как ожидается, повысят процентные ставки на 75 базисных пунктов.

Цены на жилье в Великобритании в октябре зафиксировали первое месячное падение с июля 2021 года, снизившись на 0,9%. В сентябре они оставались неизменными. Британский рынок пережил потрясение во время недолгого пребывания Лиз Трасс на посту премьер-министра.