МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ.  FTSE 100 начал торги с повышения. Акции GSK, улучшившей прогноз на год, возглавили рост в секторе здравоохранения. Инвесторы сегодня ждут от ФРС ключевое решение по процентным ставкам.

Здание ФРС США

Аналитики ждут повышения ставки ФРС США четвертый раз подряд

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 вырос на 0,2%, продолжив повышаться после вчерашнего подъема. Индекс акций компаний со средней капитализацией FTSE 250 к 08.05 по Гринвичу повысился на аналогичную величину.

Акции фармацевтического сектора Великобритании повысились на 1,1%. GSK заявила, что, по ее прогнозам, продажи должны вырасти на 8%-10%, и ее акции повысились на 0,6%.

Акции Metro Bank, который в сентябре вернулся к прибыли, подскочили на 5,8%. Акции банков выросли на 0,4%.

Инвесторы по всему миру настроены оптимистично в преддверии решения ФРС, ожидающегося в 18.00 по Гринвичу. Многие надеются увидеть признаки замедления дальнейших повышений ставок.

В четверг решение по кредитно-денежной политике должен озвучить Банк Англии.