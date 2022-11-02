МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. FTSE 100 начал торги с повышения. Акции GSK, улучшившей прогноз на год, возглавили рост в секторе здравоохранения. Инвесторы сегодня ждут от ФРС ключевое решение по процентным ставкам. Аналитики ждут повышения ставки ФРС США четвертый раз подряд

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 вырос на 0,2%, продолжив повышаться после вчерашнего подъема. Индекс акций компаний со средней капитализацией FTSE 250 к 08.05 по Гринвичу повысился на аналогичную величину.

Акции фармацевтического сектора Великобритании повысились на 1,1%. GSK заявила, что, по ее прогнозам, продажи должны вырасти на 8%-10%, и ее акции повысились на 0,6%.

Акции Metro Bank, который в сентябре вернулся к прибыли, подскочили на 5,8%. Акции банков выросли на 0,4%.

Инвесторы по всему миру настроены оптимистично в преддверии решения ФРС, ожидающегося в 18.00 по Гринвичу. Многие надеются увидеть признаки замедления дальнейших повышений ставок.

В четверг решение по кредитно-денежной политике должен озвучить Банк Англии.