МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды преимущественно в плюсе, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы в основном снизились после выхода статданных

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,15% — до 3 003,37 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,33%, до 1 968,2 пункта; гонконгский Hang Seng Index поднялся на 2,41% — до 15 827,17 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,07% — до 2 336,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,14%, до 6 986,7 пункта, японский Nikkei 225 — снизился на 0,06%, до 27 663,39 пункта.

В то время как рынки продолжают ждать итоги ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, трейдеры в целом склонны к риску в ходе торгов. Так, азиатские индексы в основном выросли, и фьючерсы на американские биржи показывали рост.

Внимание инвесторов сохраняется вокруг решения американского регулятора по ставке, которое будет объявлено в среду вечером. Большинство аналитиков ждут повышения ключевой ставки ФРС на 75 базисных пунктов, в то же время многие эксперты допускают замедление темпов повышения ставки в декабре.

Участники торгов продолжают проявлять осторожность по поводу Федрезерва, оценивая и внутренние факторы. Так, акции японской Sony подорожали на 7% после того, как японская компания улучшила годовой прогноз по выручке и прибыли. При этом японский Nikkei 225 сдержало укрепление иены к доллару. Инвесторы обратили внимание и на то, что годовая инфляция в Южной Корее в октябре ускорилась до 5,7% с 5,6% в сентябре.