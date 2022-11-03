МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются после выхода данных рынка труда в еврозоне, следует из данных торгов. Фондовые биржи Азии снижаются вслед за рынками США

По состоянию на 13.26 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,28%, до 7123,95 пункта, французский CAC 40 — на 0,63%, до 6237,16 пункта, немецкий DAX — на 0,85%, до 13144,52 пункта.

Безработица в еврозоне в сентябре составила 6,6%, снизившись с уровня августа в 6,7%.

При этом снижению индексов могло способствовать то, что инвесторы оценивают финансовые результаты немецкого энергоконцерна Uniper, который по итогам первых трёх кварталов получил рекордный чистый убыток в 40 миллиарда евро в связи с сокращением поставок газа "Газпромом".

Позднее в четверг рынки также ожидают решений о дальнейшей монетарной политике со стороны британского центробанка.