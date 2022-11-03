МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в четверг, трейдеры оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также заявления главы регулятора Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Уолл-стрит начали день с небольшим снижением

По состоянию на 17.44 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,59%, до 31958,41пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,85%, до 10435,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,75%, до 3731,1 пункта.

ФРС США в среду по итогам ноябрьского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 3,75-4% годовых, как и ожидали большинство аналитиков. Пауэлл в рамках пресс-конференции заявил также, что предельный уровень ставки будет выше, чем ожидалось ранее.

При этом он отметил, что ФРС готова замедлить темпы повышения учетной ставки на следующем заседании или после него.

"Вчерашние "ястребиные" комментарии Пауэлла разочаровали некоторых и перевернули сценарий ралли, так что не удивляйтесь увидеть больше волатильности по мере того как инвесторы переваривают доклад и ожидают следующих шагов ФРС", — сказал агентству Блумберг управляющий директор по инвестиционной стратегии E Trade Майк Лёвенгарт (Mike Loewengart).

Трейдеры также оценивают макростатистику. Индекс деловой активности в сфере услуг США в октябре снизился до минимума с мая 2020 года в 54,4% с 56,7% месяцем ранее.