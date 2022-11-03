МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Мировые фондовые рынки в четверг снижались, а доходность американских гособлигаций росла. Инвесторы оценивали комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла насчет перспектив дальнейшего повышения процентных ставок с целью сдерживания инфляции. Американские фондовые индексы снижаются на заявлениях главы ФРС

ФРС в среду, как и ожидалось, повысила ставки на 75 базисных пунктов, после чего Пауэлл сказал, что "еще очень преждевременно" думать о паузе (в повышении ставки), а пик ключевой процентной ставки, вероятно, будет выше, чем предполагалось ранее.

Трейдеры, ожидавшие более мягких комментариев после четвертого подряд повышения ставки на 75 б. п., были обеспокоены.

"За восемь месяцев ставка была увеличена на 400 б. п. — это одни из самых быстрых темпов ужесточения политики в истории. Теперь остается только занять выжидательные позиции и в течение нескольких месяцев анализировать поступающие данные", — отметил Томас Хейз, председатель Great Hill Capital.

Мировой индекс MSCI упал на 1,89%. Ведущий европейский индекс понизился на 1% после того, как Банк Англии повысил ставку на максимальную величину с 1989 года.

В США все три ведущих индекса снижались под давлением технологического сектора, а также секторов коммуникационных услуг, финансов, здравоохранения и дискреционного потребительского спроса.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,42% до 32 013,01 пункта, S&P 500 потерял 0,82% до 3728,94 пункта, а Nasdaq Composite — 1,18% до 10 400,74 пункта.

"На мой взгляд, беспредметные разговоры, которые мы услышали вчера, в действительности начинают подрывать доверие ко всему, что говорят представители центробанка. В результате это дойдет до того, что в какой-то момент руководители ФРС будут указывать на ужесточение политики, а рынок при этом будет повышаться", — добавил Хейз.

Доходность 2-летних американских гособлигаций поднялась до 4,697%, а доходность 10-летних бондов выросла до 4,145%.