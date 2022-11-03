МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги четверга преимущественно снижением, инвесторы оценивали итоги заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Англии, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Фондовые индексы Европы в основном снизились после выхода статданных

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,62% — до 7188,63 пункта, французский CAC 40 сократился на 0,54% — до 6243,28 пункта, немецкий DAX — на 0,95% — до 13130,19 пункта.

ФРС США в среду по итогам ноябрьского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 3,75-4% годовых, как и ожидали большинство аналитиков. Глава регулятора Джером Пауэлл в рамках пресс-конференции заявил также, что предельный уровень ставки будет выше, чем ожидалось ранее.

А Банк Англии на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии входит в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года.

Как отметил старший инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хэфеле (Mark Haefele), рынки в большей степени обеспокоены конечными уровнями ставок мировых центробанков, а не темпами их повышения. Он также добавил, что текущие условия не могут поддерживать ралли фондовых рынков.

"ФРС, как и другие крупные центробанки, вероятно, будет повышать ставки до первого квартала 2023 года. Экономический рост, вероятно, будет замедляться в начале следующего года, и глобальные финансовые рынки уязвимы, пока монетарная политика продолжает ужесточаться", — цитирует агентство Блумберг Хэфеле.