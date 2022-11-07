МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в понедельник растут после того, как азиатские фондовые биржи закрылись ростом, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Фондовые индексы Азии выросли вслед за США

По состоянию на 13.34 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,5%, до 32587 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,46%, до 10940,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,48%, до 3797,75 пункта.

В понедельник динамика американских фьючерсов свидетельствует о том, что сами биржи откроются ростом. Такой динамике фьючерсов способствовали оптимистичные торги в Азии, где инвесторы по-прежнему надеются на то, что власти Китая ослабят антиковидные ограничения, что приведет в росту экономики. Кроме того, в свою очередь и торги в Азии реагировали на положительное закрытие бирж в США в пятницу.

"Постоянные слухи о том, что антиковидные ограничения в Китае будут ослаблены, сыграли свою роль в пятничном ралли на рынках. Однако органы здравоохранения за выходные подтвердили, что политика будет продолжена, но мощное начало недели в Азии говорит о том, что инвесторы все еще ожидают изменений", — сказал порталу Market Watch стратег Peel Hunt Ян Уильямс (Ian Williams).

Также инвесторы ожидают публикации данных о потребительских ценах в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам октября замедлилась до 8% с 8,2% в сентябре.