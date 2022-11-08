Основные фондовые индексы АТР разнонаправленно изменяются на фоне общей нестабильности
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник разнонаправленно изменяются на общей нестабильности, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.23 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,52%, до 3061,94 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,63%, до 2015,02 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,07%, до 16584 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 1,01%, до 2396,12 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,37%, до 6959,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,41%, до 27914,5 пункта.
По мнению директора Port Shelter Investment Management Ричарда Харриса, которое приводит агентство Блумберг, рынок немного нестабилен — он надеется на лучшее, но на самом деле должен готовиться к худшему. "Инфляция ускоряется. Может периодически замедляться. Но она ускоряется", — добавил эксперт.
Инвесторы в Азии в связи с этим обращают внимание на ситуацию в США. По словам неназванного ведущего экономиста Goldman Sachs Group Inc., которые также приводит агентство, у экономики США все еще есть весьма вероятный путь избежать рецессии.
Китайские же биржи во вторник отличаются снижением, поскольку инвесторы оценивают заявление властей о продолжении политики "нулевого ковида", которая оказывает негативное влияние на экономику.
https://1prime.ru/Index/20221108/838739763.html