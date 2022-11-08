МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник разнонаправленно изменяются на общей нестабильности, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР показывают рост

По состоянию на 7.23 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,52%, до 3061,94 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,63%, до 2015,02 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,07%, до 16584 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 1,01%, до 2396,12 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,37%, до 6959,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,41%, до 27914,5 пункта.

По мнению директора Port Shelter Investment Management Ричарда Харриса, которое приводит агентство Блумберг, рынок немного нестабилен — он надеется на лучшее, но на самом деле должен готовиться к худшему. "Инфляция ускоряется. Может периодически замедляться. Но она ускоряется", — добавил эксперт.

Инвесторы в Азии в связи с этим обращают внимание на ситуацию в США. По словам неназванного ведущего экономиста Goldman Sachs Group Inc., которые также приводит агентство, у экономики США все еще есть весьма вероятный путь избежать рецессии.

Китайские же биржи во вторник отличаются снижением, поскольку инвесторы оценивают заявление властей о продолжении политики "нулевого ковида", которая оказывает негативное влияние на экономику.