МОСКВА. 9 ноя — ПРАЙМ. Японский Nikkei в среду снизился после роста накануне до двухмесячного максимума. Акции Nintendo подешевели после выхода неблагоприятной отчетности. Осторожные инвесторы ждут выхода инфляционной статистики в США, чтобы оценить дальнейшую динамику процентных ставок ФРС. Фондовые индексы АТР в основном снижаются на рисках дефляции в Китае

Падение Nikkei ускорилось после полудня, и в итоге индекс потерял 0,56% до 27 716,43 пункта, откатившись с максимума с середины сентября на уровне 27 943,27 пункта.

Более широкий Topix потерял 0,41% до 1949,49 пункта.

Бумаги Nintendo упали на 7,1%. Компания снизила прогноз продаж своей консоли Switch на 10%. Акции производителя аккумуляторов для электромобилей GS Yuasa возглавили спад в Nikkei, потеряв 7,42% после выхода разочаровывающих финансовых результатов.

Нефтегазовый сектор также вошел в число аутсайдеров Nikkei, снизившись на 2,67% на фоне отката цен на нефть.

"Перед выходом данных по потребительским ценам инвесторы заняли выжидательные позиции, — указал Такуро Хаяси, директор инвестиционного аналитического центра IwaiCosmo Securities. — При этом инвесторы продолжили покупать акции компаний, связанных с полупроводниковым сектором, и фирм, отчитавшихся о благоприятных результатах, поэтому спад ограничен".

Из 225 компонентов Nikkei акции 99 выросли, бумаги 121 снизились, а 5 завершили торги без значительных изменений.

Акции производителя оборудования для выпуска чипов Tokyo Electron подорожали на 1,62%, добавив Nikkei около 23 пунктов.

Бумаги производителя мотоциклов Suzuki выросли на 3,52% после публикации позитивной отчетности.