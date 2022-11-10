МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг значительно растут, рынки реагируют на данные о замедлении инфляции в стране, следует из данных торгов. Фондовые индексы Азии завершили торги снижением вслед за США

По состоянию на 17.53 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 2,33%, до 33273,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 5,03%, до 10875,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,79%, до 3889,5 пункта.

Согласно опубликованной ранее в четверг статистике, годовая инфляция в США по итогам октября замедлилась, причем сильнее ожиданий — до 7,7%, после 8,2%. Так, показатель годовой инфляции находится на минимуме с января, по итогам которого рост потребительских цен составил 7,5%. При этом аналитики ожидали, что показатель в годовом выражении замедлится лишь до 8%.

До публикации статистики фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,28%, до 32617 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,59%, до 10895 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,38%, до 3769,75 пункта. Статистика может дать сигнал Федрезерву США о возможности смягчения своей ДКП и замедления темпов увеличения учетной ставки.

В декабре, по данным CME Group, 80,6% экспертов ожидают увеличения ставки на 50 базисных пунктов в декабре, а 19,4% — вновь на 75 базисных пунктов.

"ФРС была непреклонна в том, что она не будет тормозить повышение ставок, пока инфляция не замедлится, и хотя ралли на рынке указывает на то, что инвесторы могут увидеть свет в конце тоннеля, она получит еще одно заключение перед принятием решения в следующем месяце", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс управляющий директор по инвестиционной стратегии E-Trade Financial Майк Левенгарт (Mike Loewengart).