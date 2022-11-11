МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Индексы Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж в пятницу продемонстрировали рост на фоне решения властей КНР ослабить некоторые антиковидные ограничения. Индекс Nikkei достиг двухмесячного максимума по итогам пятницы

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite в пятницу на момент закрытия торгов вырос на 1,69% до 3087.29 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Component вырос на 2,12%, до 11139.77 пункта

В пятницу стало известно, что власти Китая приняли решение отменить механизм временной приостановки международных рейсов при выявлении на них зараженных коронавирусной инфекцией. Помимо этого, для посадки на рейс в Китай теперь достаточно будет предоставить отрицательный результат одного ПЦР-теста, сделанного менее, чем за 48 чесов до посадки на самолет. До этого требовалось сдать два теста за 48 часов до посадки на рейс. Кроме того, власти Китая приняли решение сократить период обязательного централизованного карантина для въезжающих из-за границы с семи до пяти дней.

В марте 2020 года в рамках мер по борьбе с трансграничным распространением пандемии коронавирусной инфекции управление гражданской авиации Китая потребовало от иностранных и китайских авиакомпаний строго соблюдать противоэпидемиологические меры и ввело правила, согласно которым, если на прибывшем из-за границы рейсе выявляют 5 человек с COVID-19, то авиакомпанию наказывают и выполнение рейса приостанавливается на две недели, если число зараженных достигает 10, то рейс прерывают на 4 недели.

Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.