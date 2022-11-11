МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу растут вслед за фондовыми рынками США и Азии, следует из данных торгов. Индексы на биржах Шанхая и Шэньчжэня растут в пятницу

По состоянию на 11.55 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,24%, до 7405,2 пункта, французский CAC 40 — на 1,16%, до 6632,85 пункта, немецкий DAX — на 0,76%, до 14253 пункта.

В пятницу на мировых рынках, в том числе европейских, наблюдается положительная динамика, чему способствовали данные о потребительских ценах в США. По итогам октября годовая инфляция в стране резко замедлилась — до 7,7% с 8,2% месяцем ранее, что вызвало волну оптимизма на Уолл-стрит, которая затем перекинулась и в Азию с открытием торгов там.

Такие данные, в частности, привели к ожиданиям того, что Федеральная резервная система США может смягчить свою монетарную политику. Однако, по словам главы отдела стратегий и исследований в области мультиактивов в Berenberg Ульриха Урбана (Ulrich Urbahn), которые приводит агентство Блумберг, пока еще рано быть слишком оптимистичным. "ФРС ясно дала понять, что хочет увидеть замедление инфляции в течение нескольких месяцев", — добавил эксперт.

Кроме того, трейдеры обратили некоторое внимание на статданные из Великобритании. ВВП страны в прошлом квартале, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 2,4%, превзойдя ожидания (2,1%).