МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги пятницы сильным ростом после значительного роста на биржах США, свидетельствуют данные торговых площадок. Индекс Nikkei достиг двухмесячного максимума по итогам пятницы

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,69%, до 3 087,29 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,31%, до 2 017,96 пункта; гонконгский Hang Seng Index подскочил на 7,74%, закрывшись на уровне 17 325,66 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 3,37%, до 2 483,16 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,79%, до 7 158 пунктов, японский Nikkei 225 — на 2,98%, 28 263,57 пункта.

Фондовые биржи США заметно выросли накануне. Так, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подскочил на 7,35%. Кроме того, "промышленный" индекс Dow Jones вырос на 3,7%, а индекс широкого рынка S&P — на 5,54%. Рост индексов Уолл-стрит последовал после публикации данных о резком замедлении годовой инфляции в США — до 7,7% с 8,2% месяцем ранее.

"Инфляция в США наконец-то начала падать, и это лучшие новости, которые можно ожидать", — цитирует агентство Франс Пресс слова аналитика Ava Trade Наима Аслама (Naeem Aslam).

Такая статистика поддержала ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) США может замедлить ужесточение монетарной политики. Теперь, по данным CME Group, более 80% аналитиков ожидают повышения учётной ставки в декабре на 0,5 процентного пункта после повышений на 0,75 пункта по итогам предыдущих заседаний ФРС.