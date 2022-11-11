МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу преимущественно растут, рынки продолжают реагировать на данные о замедлении инфляции в стране, следует из данных торгов. Американские индексы стремительно растут на торгах четверга

По состоянию на 19.13 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,79%, до 33448,5 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на 0,82%, до 11206,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивается на 0,13%, до 3960,54 пункта.

Рынки продолжают реагировать на позитивную статистику США. Так, годовая инфляция в октябре замедлилась до 7,7% с 8,2% месяцем ранее, хотя аналитики прогнозировали показатель на уровне 8%.

Теперь в декабре, по данным CME Group, 80,6% экспертов ожидают увеличения ставки на 50 базисных пунктов, а 19,4% — вновь на 75 базисных пунктов.

"Прохладный отпечаток инфляции должен означать начало конца инфляционных страхов, и Федрезерв США будет чувствовать себя гораздо более комфортно при снижении темпов роста. Действительно, такие цифры поднимают все паруса, поскольку инвесторы даже близко не были готовы к такому отступлению инфляции", — сказал порталу Market Watch управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).