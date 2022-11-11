МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги пятницы в основном ростом, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы снизились на фиксации прибыли игроками

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,78% — до 7318,04 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,58%, до 6594,62, немецкий DAX увеличился на 0,56%, до 14224,86 пункта. При этом CAC 40 поднялся выше 6,592 впервые с апреля, а DAX — выше 14,198 впервые с августа этого года.

Трейдеры продолжают оценивать данные из США, согласно которым годовая инфляция в стране по итогам октября замедлилась до 7,7% с 8,2% при прогнозе в 8%. Инвесторы ожидают, что на фоне позитивной статистики Федеральная резервная система США может смягчить свою монетарную политику.

"Уверенность в том, что ФРС может отказаться от своей наиболее "ястребиной" риторики, позволяет акциям рассчитывать на дополнительный рост во второй половине ноября", — цитирует аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp) агентство Франс Пресс.