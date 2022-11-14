МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei в понедельник откатился с двухмесячного максимума. Инвесторы фиксировали прибыль, а акции гиганта SoftBank Group резко снизились после того, как его инвестиционное подразделение Vision Fund отчиталось об очередном крупном квартальном убытке. Фондовые индексы АТР в основном растут

Nikkei потерял 1,06% до 27 963,47 пункта, а более широкий Topix снизился на 1,05% до 1956,90 пункта.

В пятницу Nikkei вырос на 3%, а американские индексы S&P 500 и Nasdaq также продолжили ралли благодаря надеждам на менее агрессивное повышение процентных ставок ФРС после выхода инфляционных макроданных.

Акции SoftBank Group сегодня обвалились на 12,73% и понесли сильнейшие дневные потери более чем за два с половиной года. Компания отчиталась о крупном убытке бизнеса Vision Fund уже третий квартал подряд.

"Перспективы ИТ-компаний не самые радужные из-за замедления мировой экономики. Ожидания насчет роста SoftBank Group ухудшаются, поскольку инвесторы опасаются, что стоимость ее портфельных компаний вряд ли будет увеличиваться в таких условиях", — указал Сигетоси Камада, главный управляющий аналитического отдела Tachibana Securities.

Бумаги Olympus упали на 10,81% после того, как производитель медицинского оборудования снизил годовой прогноз операционной прибыли.

Акции Dowa Holdings подешевели на 14,21% и достигли дневного лимита падения. Производитель цветных металлов сообщил о падении прибыли.

Бумаги Toto подорожали на 6,03% и возглавили рост в Nikkei. Акции производителя косметики Shiseido набрали 5,23%.