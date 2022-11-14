МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы увеличиваются после публикации статданных в еврозоне, при этом в последующие дни высока вероятность "спокойной торговли", следует из данных торгов и комментария аналитика. Азиатские биржи закрылись в основном снижением

По состоянию на 13.28 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,46%, до 7363,4 пункта, французский CAC 40 — на 0,28%, до 6613,08 пункта, немецкий DAX — на 0,31%, до 14269,44 пункта.

Инвесторы с оптимизмом отреагировали на данные, согласно которым объем промышленного производства в еврозоне в сентябре вырос сразу на 4,9% в годовом выражении, а за месяц — на 0,9%. Аналитики полагали, что годовой показатель вырос на 2,8%, а месячный — на 0,3%.

При этом, по словам аналитика QC Partners Томаса Альтманна (Thomas Altmann), которые приводит газета Handelsblatt, в дальнейшем на этой неделе высока вероятность спокойной торговли на рынках.