МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились, поскольку комментарии чиновника Федеральной резервной системы США в пользу жесткой политики ослабили надежды на менее активные темпы повышения процентных ставок. Фьючерсы на американские индексы снижаются

Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в воскресенье, что рынкам теперь стоит обращать внимание на "конечную точку" повышения ставок, а не на величину каждого шага, а эта конечная точка, вероятно, находится "в отдалении".

Комментарии Уоллера, который в этом году входит в комитет по установлению ставок с правом голоса, последовали за более низкими, чем ожидалось, данными по инфляции за октябрь. Они привели к эйфории на рынке на прошлой неделе, причем индекс S&P 500 продемонстрировал самый большой недельный процентный рост примерно за пять месяцев.

"Послание ФРС звучит громко и четко: инвесторам следует придержать коней, когда речь идет об ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики", — сказала Сюзанна Стритер, старший аналитик по инвестициям и рынкам в Hargreaves Lansdown.

Трейдеры сейчас ожидают, что ФРС повысит процентные ставки в декабре на полпункта. Конечная ставка, по их оценкам, будет находиться в диапазоне 4,75%-5,0% и будет достигнута в мае 2023 года.

По состоянию на 10.30 по Гринвичу фьючерсы e-mini на индекс Dow снизились на 82 пункта, или 0,24%, на S&P 500 — на 14 пунктов, или 0,35%, а на Nasdaq 100 — на 71,5 пункта, или 0,60%.

Акции роста частично сдали позиции, завоеванные на прошлой неделе: так, бумаги Apple Inc, Intel Corp и Amazon.com потеряли на премаркете примерно по 1%.

Акции Tesla Inc упали примерно на 2%, так как генеральный директор Илон Маск в ответ на вопрос о недавнем приобретении Twitter и одновременном руководстве производителем электромобилей сказал: "У меня слишком много работы".

На предстоящей неделе инвесторы будут внимательно следить за целым рядом экономических данных, включая данные по розничным продажам США, которые станут известны в среду.

Китайский лидер Си Цзиньпин и президент США Джо Байден сегодня проведут долгожданные переговоры. Они проходят на фоне самых прохладных отношений между их странами за последние десятилетия, омраченных разногласиями по целому ряду вопросов — от Тайваня до торговли.