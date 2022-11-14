Американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно после роста на прошлой неделе
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник не демонстрируют ярко выраженной динамики после значительного роста прошлой недели, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.59 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,16%, до 33800,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,47%, до 11271,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшается на 0,01%, до 3993 пунктов.
На прошлой неделе рынки США продемонстрировали уверенный рост на фоне данных о замедлении инфляции в стране. Так, годовая инфляция в США в октябре замедлилась до 7,7% с 8,2% месяцем ранее при прогнозе в 8%.
За прошлую неделю Dow Jones (DJIA) увеличился на 4,15%, NASDAQ — на 8,10%, а S&P 500 вырос на 5,9%. Таким образом, S&P 500 показал сильнейший недельный рост с мая этого года, а NASDAQ — с марта.
"Идет перетягивание каната между "быками" и "медведями" в отношении направления движения рынка", — цитирует агентство Франс Пресс эксперта из инвестиционной компании 50 Park Investments Адама Сархана (Adam Sarhan).
https://1prime.ru/Index/20221114/838819724.html