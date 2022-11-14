МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник не демонстрируют ярко выраженной динамики после значительного роста прошлой недели, следует из данных торгов. Фьючерсы на американские индексы снизились на фоне заявлений ФРС

По состоянию на 18.59 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,16%, до 33800,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,47%, до 11271,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшается на 0,01%, до 3993 пунктов.

На прошлой неделе рынки США продемонстрировали уверенный рост на фоне данных о замедлении инфляции в стране. Так, годовая инфляция в США в октябре замедлилась до 7,7% с 8,2% месяцем ранее при прогнозе в 8%.

За прошлую неделю Dow Jones (DJIA) увеличился на 4,15%, NASDAQ — на 8,10%, а S&P 500 вырос на 5,9%. Таким образом, S&P 500 показал сильнейший недельный рост с мая этого года, а NASDAQ — с марта.

"Идет перетягивание каната между "быками" и "медведями" в отношении направления движения рынка", — цитирует агентство Франс Пресс эксперта из инвестиционной компании 50 Park Investments Адама Сархана (Adam Sarhan).