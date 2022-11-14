МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги понедельника ростом, рынки реагировали на статистику по промпроизводству в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Европейские фондовые индексы в пятницу закрылись ростом

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,92% — до 7385,17 пункта, французский CAC 40 — на 0,22%, до 6609,17, немецкий DAX — на 0,62%, до 14313,3 пункта.

Трейдеры оценивали статистику, опубликованную утром, согласно которой объем промышленного производства в еврозоне в сентябре вырос сразу на 4,9% в годовом выражении, а за месяц — на 0,9%. При этом аналитики полагали, что годовой показатель вырос лишь на 2,8%, а месячный — на 0,3%.

"Из еврозоны пришли хорошие новости, так как промышленное производство сегодня утром оказалось лучше ожиданий", — сказал агентству Франс Пресс рыночный аналитик City Index и Forex.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada).