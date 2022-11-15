МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ/Reuters. Основные индексы Уолл-стрит в понедельник закрылись со снижением. Инвесторы взвешивали заявления представителей Федеральной резервной системы США по поводу планов относительно повышения процентных ставок, а также искали катализаторы для нового ралли фондового рынка. Европейские индексы выросли после выхода статистики по промпроизводству

К концу турбулентной сессии снижение индексов ускорилось. Внимание теперь направлено на индексы цен производителей США, которые будут опубликованы во вторник.

В понедельник вице-председатель ФРС Лаэль Брейнард просигнализировала о том, что центральный банк, вероятно, скоро замедлит повышение процентных ставок. Ее заявление несколько улучшило настроения инвесторов, омраченные воскресным выступлением члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера, который сказал, что ФРС может рассмотреть на очередном заседании вопрос о снижении темпа ужесточения денежно-кредитной политики, но это не следует рассматривать как "смягчение" позиции центрального банка, сохраняющего твердое намерение добиться ослабления инфляции.

Вышедшие на прошлой неделе позитивные данные по инфляции спровоцировали ралли на фондовом рынке, поддержав надежды инвесторов на то, что ФРС вскоре может притормозить с ужесточением политики, которое в этом году оказывает сильное давление на рынки.

"Рынок по-прежнему чутко реагирует на заявления ФРС", — отметил Эрик Кьюби, инвестиционный директор North Star Investment Management Corp.