МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут, при этом сильно прибавляют китайские индикаторы, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР в основном растут

По состоянию на 7.31 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite подскакивает на 1,27%, до 3 122,58 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,43%, до 2 041,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 3,58%, до 18 281 пункта. Южнокорейский KOSPI в то же время снижается на 0,08%, до 2 472,57 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,13%, до 7 136,8 пункта, японский Nikkei 225 — увеличивается на 0,13%, до 28 000,5 пункта.

В лидерах роста — китайские индексы. Как пишут СМИ, Китай несколько ослабил некоторые карантинные ограничения, связанные с ковидом, что дало рынкам надежду на улучшение экономической ситуации. Также и промышленное производство в стране в октябре выросло в годовом выражении на 5%.

При этом в Японии в третьем квартале, согласно предварительной оценке, экономика страны опустилась на 0,3% в квартальном выражении и на 1,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики прогнозировали рост на 0,3% и 1,1% соответственно.