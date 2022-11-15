МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Японский рынок акций сегодня вырос — инвесторы скупали подешевевшие бумаги, даже несмотря на данные о неожиданном сокращении ВВП. Фондовые индексы АТР в основном растут

Индекс Nikkei вырос на 0,1% и закрылся на отметке 27 990,17 пункта, а более широкий индекс Topix вырос на 0,37% до 1964,22 пункта.

"Интерес к японским акциям усиливается, поскольку инвесторы видят в них выгоду", — сказал Тихиро Охта, помощник главного управляющего по инвестиционным исследованиям и сервисам в SMBC Nikko Securities.

"Мы можем абстрагироваться от (экономических) данных по Японии, потому что они говорят о прошлом. Экономика Японии находится в благоприятном положении по сравнению с экономикой США и Европы", — добавил он.

В 3-м квартале ВВП Японии впервые за год неожиданно сократился. Риски глобальной рецессии, слабая иена и резко возросшие расходы на импорт сказались на потреблении домашних хозяйств и на деловой активности.

Акции Recruit Holdings упали на 6,67%, став главным аутсайдером Nikkei, после того как это кадровое агентство разочаровало инвесторов данными о прибыли за 1-е полугодие. Акции рекламного гиганта Dentsu Group потеряли 5,96%.

Среди компонентов Nikkei 143 акции выросли, 80 упали и две остались без изменений.

Банковский сектор вырос на 2,31% после того, как Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) и Mizuho Financial Group сообщили о высокой прибыли за 2-й квартал.

Акции SMFG выросли на 4,17%, а Mizuho — на 1,3%.

Бумаги Shionogi поднялись на 2,03% после сообщения о том, что японское правительство позднее в этом месяце проведет повторную оценку ее препарата против COVID-19 с возможностью его экстренного утверждения.

Акции фармацевтической компании Daiichi Sankyo выросли на 1,72% после того, как ее вакцина против COVID-19 на основе мРНК достигла первичной конечной точки в испытании в качестве вспомогательного средства.

Бумаги технологического инвестора SoftBank Group выросли на 1,3%. Вчера они понесли самый большой дневной убыток более чем за два с половиной года.

"Учитывая, что акции как растущих, так и дорогих компаний росли, фундаментальные показатели рынка остаются устойчивыми", — сказал старший стратег Daiwa Securities Юго Цубои.