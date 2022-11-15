МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно растут, реагируя на целый ряд статданных как о еврозоне в целом, так и о Германии, следует из данных торгов. Азиатские биржи закрылись преимущественно ростом

По состоянию на 13.23 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,11%, до 7393,28 пункта, французский CAC 40 — на 0,35%, до 6632,04 пункта, немецкий DAX снижается на 0,21%, до 14281,29 пункта.

Вышедшая макростатистика в целом оказалась позитивной для рынков. Так, ВВП 19 стран еврозоны, по промежуточной оценке, в прошлом квартале вырос на 2,1% в годовом выражении и на 0,2% — в квартальном. Показатели полностью совпали с первоначальной оценкой Евростата.

Также дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в сентябре снизился до 34,4 миллиарда евро с 50,9 миллиарда в августе. Аналитики ожидали дефицита на уровне в 44,5 миллиарда евро.

Кроме того, индекс доверия инвесторов к экономике Германии в ноябре вырос до минус 36,7 пункта с минус 59,2 пункта в октябре. Аналитики ожидали, что индикатор составит минус 50 пунктов.