МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются на внешнеполитических опасениях, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта. Больше не друзья. Кому выгодно рассорить Китай и Америку

По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 0,22%, до 3 127,33 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,48%, до 2 044,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,01%, до 18 158 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 0,54%, до 2 467 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,36%, до 7 115,8 пункта, а японский Nikkei 225 растёт на 0,07%, до 28 008,9 пункта.

"Азиатские акции в среду дешевеют, поскольку напряженность на международной арене стала влияющим на цены фактором. Трейдеры ждут дальнейших событий на внешнеполитическом фронте, что бы задало направление рисковым активам. Любой сигнал об эскалации в условиях волатильности может вызвать реакцию на рынках", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс комментарий неназванного аналитика.

Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши, два человека погибли. В дальнейших заявлениях властей Польши речь шла об одной ракете. Польский МИД заявил, что ракета была российского производства, а президент Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, кому она принадлежала. А по заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украино-польской границы в тот день не наносилось.