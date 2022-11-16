МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Цена на медь в среду опускается почти на 1%, свидетельствуют данные торгов. Удорожание доллара и новости из Польши сдерживают спрос на промышленный металл. Упавшую в Польше ракету выпустили украинские войска, сообщили СМИ

По состоянию на 8.16 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,81% — до 3,789 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,02% — до 8 376,5 доллара, алюминия — сократилась на 0,71%, до 2 435 долларов, цинка — опустилась на 0,64%, до 3 111,5 доллара.

Доллар при этом дорожает к иене на 0,45%, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,27%. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными при их покупке в другой валюте.

Внимание рынков обращено также к новостям из Польши. Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили о падении двух ракет на территории страны на границе с Украиной. В дальнейших заявлениях властей Польши речь шла об одной ракете. Эскалация геополитической напряженности может негативно отразиться на мировой экономике, что влияет в том числе на спрос на медь.

В то же время рынки продолжают оценивать перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. В декабре регулятор проведет очередное заседание. Рынки ожидают, что американский ЦБ замедлит темпы повышения ставки. Решения ФРС влияют на курс доллара, от которого зависят цены на сырье.