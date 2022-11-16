МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду преимущественно снижаются после выхода статданных о росте потребительских цен в Великобритании, следует из данных торгов. Биржи Европы закрылись преимущественно ростом после выхода макростатистики

По состоянию на 11.30 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,13%, до 7380,51 пункта, французский CAC 40 снижается на 0,07%, до 6636,76 пункта, немецкий DAX — на 0,24%, до 14342,72 пункта.

Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября ускорилась до рекордных за 41 год 11,1% с 10,1% месяцем ранее. Значение стало максимальным с того момента, как показатель по итогам октября 1981 года составил 11,2%.

Высокая инфляция зачастую порождает ожидания ужесточения монетарной политики центробанком.

"Любое ралли на фондовых рынках может быть устойчивым только в том случае, если центральные банки прекратят повышение учётных ставок или объявят о скором прекращении повышения ставок, а инфляция будет замедляться. Ни одно из этих условий пока не выполнено", — сказал агентству Блумберг руководитель отдела стратегии, учета и устойчивого развития Liberum Capital Йоахим Клемент (Joachim Klement).