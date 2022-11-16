МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei сумел отыграть потери и завершить сессию в плюсе. Опасения насчет эскалации кризиса на Украине ослабли после заявлений президента США Джо Байдена о том, что ракеты, попавшие на территорию Польши, не были российскими. Биржевые цены на газ в Европе теряют три процента в среду

Фондовый индекс Nikkei Stock Average вырос на 0,14% и закрылся на отметке 28 028,30 пункта, а более широкий индекс Topix снизился на 0,05% до 1 963,29 пункта.

"Инвесторы почувствовали облегчение после высказываний Байдена, — сказал Такамаса Икеда, старший портфельный менеджер GCI Asset Management.

Nikkei перешел к росту после того, как Байден заявил, что снаряд, скорее всего, был выпущен не из России. С этим комментарием он выступил после экстренного совещания лидеров НАТО, созванного для обсуждения удара.

Рост Nikkei был ограничен на фоне опасений по поводу замедления экономического роста в США и Европе. Более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции в США усилили опасения насчет замедления экономики, сказал Икуо Мицуи, управляющий фондом Aizawa Securities.

"Пик инфляции означает, что экономика начнет слабеть", — сказал он.

Цены производителей в США в октябре выросли меньше, чем ожидалось, сигнализируя о том, что инфляция начинает ослабевать.

Субиндекс страхового сектора в Японии упал на 3,33%, став главным аутсайдером среди 33 отраслевых субиндексов Токийской фондовой биржи.

Акции T&D Holdings упали на 4,08%, сильнее всех прочих компонентов Nikkei. Акции Dai-ichi Life Holdings потеряли 3,62%.

Бумаги производителя медицинского оборудования Olympus упали на 4,06%.

В составе Nikkei акции 96 компаний выросли, 125 — подешевели.