МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США растут в преддверии выхода ряда статданных, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе теряют три процента в среду

По состоянию на 13.41 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,29%, до 33698 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,3%, до 11937,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,29%, до 4011 пунктов.

Внимание инвесторов будет сосредоточено на предстоящих статданных. Так, аналитики полагают, что объем промышленного производства в стране в октябре вырос на 0,2% к сентябрю.

Далее американское министерство торговли обнародует данные о розничных продажах в стране. Эксперты полагают, что их объем в октябре вырос на 1%.