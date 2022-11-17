МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Британский индекс голубых фишек сегодня снижается третью сессию подряд. Инвесторы ждут презентации нового проекта бюджета от министра финансов Джереми Хантера, который стремится стабилизировать государственные финансы и восстановить доверие инвесторов. Фондовые индексы Азии в основном снижаются вслед за биржами США

FTSE 100 опустился на 0,1%, а FTSE 250 завис около недельных минимумов.

Хант планирует сократить государственные расходы и повысить налоги в противовес предыдущей программе бывшего премьер-министра Лиз Трасс, которая обещала снизить налоги. Хант представит новую программу примерно в 11.30 по Гринвичу.

Акции Burberry подешевели на 0,4%, хотя компания отчиталась о росте сопоставимых продаж за 3-й квартал на 11%, превзойдя консенсус-прогноз на уровне 8%.

Бумаги International Distributions Services, материнской компании Royal Mail, упали на 6,3%. Она отчиталась об убытке за 1-е полугодие из-за роста расходов и сбоев, связанных с забастовками почтовых работников.